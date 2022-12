Notícia Record: Cristiano Ronaldo a caminho da Arábia mas com os 500 milhões à cabeça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de a 'Marca' ter avançado esta manhã que Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr haviam chegado a acordo e que o jogador português vai jogar na Arábia Saudita a partir de 1 de janeiro de 2023,está em condições de avançar que o futuro de CR7 vai mesmo passar pelo Médio Oriente.Segundo apurou o nosso jornal, o acordo está praticamente fechado e o jogador quer receber os 500 milhões de euros dos dois anos e meio de contrato, ou garantias, à cabeça.Ronaldo desvinculou-se do Manchester United depois da polémica entrevista que deu ao jornalista Piers Morgan, onde deixou críticas ao clube e ao treinador, Erik ten Hag.O português tem estado concentrado no Mundial, no Qatar, onde Portugal já garantiu a presença nos oitavos de final, defrontando amanhã a Suíça.