Notícia Record: Cristiano Ronaldo regressa amanhã a Turim

Cristiano Ronaldo vai regressar já esta terça-feira a Turim, apurou Record. O craque da Juventus tem estado com a família na Madeira nas últimas semanas, em confinamento, depois do surto de covid-19 em Itália e, posteriormente, também em Portugal. Agora, com o regresso gradual de todas as atividades em perspetiva, o avançado voltará a Itália amanhã.





Este retorno acontece depois de ontem o primeiro-ministro transalpino ter anunciado o plano de desconfinamento no país. No que respeita ao desporto, os atletas poderão recomeçar os treinos daqui a precisamente uma semana (4 de maio), ainda que de que forma individual e cumprindo todas as normas de distanciamento social.Já os treinos em equipa irão arrancar a 18 de maio, com a perspetiva de reiniciar a Serie A no início de junho - muito provavelmente com jogos à porta fechada.