«Nunca nos abandonaram»: o agradecimento de Cristiano Ronaldo após o último jogo da época em Old Trafford

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O Manchester United realizou esta segunda-feira o seu último jogo em casa esta temporada, tendo derrotado o Brentford por 3-0. Cristiano Ronaldo marcou - à semelhança de Bruno Fernandes - e, após a partida, fez já um pequeno balanço de 2021/22, com um grande agradecimento aos adeptos dos red devils"Uma vez mais, grande apoio vindo das bancadas. Aproveito que foi o último jogo em Old Trafford esta época para agradecer aos nossos sensacionais adeptos, que aguentaram uma temporada difícil sempre ao nosso lado e nunca nos abandonaram. Obrigado, rapazes. O vosso apoio significa muito para nós e o nosso objetivo é melhorar a cada dia que passa, de forma a alcançarmos o objetivo comum: glória para o Manchester United", disse o craque português no Instagram.O United ocupa o 6.º lugar da Premier League, com 58 pontos em 36 jogos. O apuramento para a Liga dos Campeões é, por isso, uma miragem, pois o Arsenal está em 4.º com 63 pontos em 34 partidas.