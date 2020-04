«Nunca será um Messi, Maradona, Federer...»: Cassano e o "talento esforçado" de Ronaldo

No momento de falar sobre os 'grandes' do desporto, Antonio Cassano coloca Cristiano Ronaldo num patamar diferente de figuras como Messi, Maradona, Michael Jordan ou até mesmo Roger Federer.





Em entrevista exclusiva à 'Sky Sports', o ex-internacional italiano explicou o motivo pelo qual elege o camisola '10' do Barcelona como "ídolo", em detrimento do capitão da Seleção Nacional, alguém que diz ter um "talento esforçado"."Cristiano Ronaldo tem um talento esforçado, até nas redes sociais surge a fazer abdominais com os filhos. Fala-se muito mais dele do que de Messi. Mas o futebol são dois mundos completamente diferentes. O Cristiano Ronaldo é muito forte, mas é tem um talento trabalhado. Messi, por outro lado, é um [Roger] Federer, [Michael] Jordan, Maradona, algo que nunca mais vamos voltar a ver na vida, tem talento natural, que lhe foi dado", atirou.Ainda nas comparações entre os dois jogadores, Cassano criticou a postura do avançado da Juventus dentro de campo. "O principal objetivo de Ronaldo é marcar golos, 'está-se nas tintas' para as assistências ou em ajudar os companheiros. Já Messi faz crescer uma equipa inteira e é por isso que é o meu ídolo."