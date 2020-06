O bonito gesto de Ronaldo com adepto do Nápoles que o imitou: «Excelente golo»

Ronaldo costuma ser sempre atencioso com os seus fãs e desta vez mostrou uma vez mais que é um ídolo que sabe também aplaudir o feito dos outros... até quando o imitam.





Segundo relata a imprensa italiana, Ronaldo terá surpreendido um jovem futebolista, de 19 anos, do Torre Annunziata, que marcou um golo semelhante à bicicleta que o internacional português fez ao serviço do Real Madrid frente à Juventus.Contam os jornais italianos, que há dias Francesco Salerno, que até é adepto do Nápoles, recebeu em casa uma surpresa: uma camisola de Ronaldo, na época em que jogava no Real Madrid, assinada pelo próprio."Para Francesco, excelente golo", escreveu Ronaldo.