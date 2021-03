O dia em que Ferdinand defendeu Cristiano Ronaldo: «É um miúdo, deixa-o em paz»

Não é novidade que Ruud Van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo tinham uma relação tensa quando representavam o Manchester United. Depois do episódio em que o português acabou a chorar e do treino em que o holandês mandou CR7 ir para o circo, eis que Rio Ferdinand volta a retirar do baú de lembranças mais um momento 'quente' entre os dois antigos jogadores dos red devils.





"Foi um ano louco no United, o ambiente nos treinos podia aquecer num abrir e fechar de olhos. Havia sempre muita testosterona no ar, creio que seja assim em todos os clubes. Eu não era muito de me meter em problemas e discussões, mas passava a maior parte do tempo a gritar nos treinos", começou por contar o ex-internacional inglês, em declarações ao canal de YouTube 'Vibe with Five'.

"Uma vez houve um episódio com Ruud Van Nistelrooy. Pontapeou o Cristiano Ronaldo um par de vezes e magoou-o na zona do Tendão de Aquiles. Quando o Ruud estava com a bola, dei um 'sprint' e entrei forte nele. E disse: 'Que estás a fazer? Porquê que o pontapeaste?'. Ruud levantou-se e os restantes jogadores tiveram de intervir. No final não se passou nada. Era a minha maneira de estar nos treinos. Pensei: 'É um miúdo, deixa-o em paz. Que estás a fazer?' Ruud era um animal, um jogador brutal, o melhor rematador com quem já joguei", vincou.