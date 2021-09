O dia em que Ronaldo deu recado a Benítez: «Diz-lhe que mando uma pen com todos os meus golos para ele estudar»

Com os adeptos (e o mundo do futebol) em contagem decrescente para a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, o site 'The Athletic' falou com alguns dos ex-treinadores do craque português, conhecido por ser um perfecionista e 'maníaco' do treino. E uma das histórias contadas pela publicação inglesa prende-se com Rafa Benítez, que foi treinador de CR7 no Real Madrid e com quem o jogador não tinha uma relação muito próxima.





O site recorda que tudo começou na conferência de imprensa de apresentação do treinador. Questionado sobre se Ronaldo era o melhor do Mundo, Benítez respondeu: "É um dos melhores".O treinador "não alimentava" o ego do português e a relação entre ambos era muito tensa. Benítez - que 'durou' apenas 7 meses no Santiago Bernabéu - era um treinador distante, muito apegado à sua metodologia e não encontrava a fórmula certa para Ronaldo render.O site recorda um episódio curioso, que na altura foi relatado pelo jornal 'El País'. Um membro da equipa técnica de Benítez entregou a Ronaldo uma 'pen' com imagens que mostravam como o avançado podia passar pelos defesas. Só que o português não a aceitou e aproveitou o mensageiro para mandar um recado ao treinador. "Diz ao Benítez que vou mandar-lhe uma pen com todos os meus golos para ele estudar."