O "génio" Messi e a "mentalidade muito forte" de Ronaldo: Kaká explica quem escolheria

Kaká chegou ao mesmo tempo do que Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, em 2009, e partilhou com o português o balneário dos merengues por quatro temporadas. O antigo médio brasileiro revelou o que pensa sobre CR7 e Lionel Messi."Vou separar assim. Um é génio [Messi] e o outro [Cristiano Ronaldo] tem uma mentalidade muito forte. Agora, se me perguntar quem eu quero para a minha equipa, eu escolheria o Cristiano. É um homem que dificilmente te vai deixar na mão em algum momento pelo profissionalismo que tem. A hipótese de ele falhar é muito pequena. Ele é muito determinado e focado. Iria escolhê-lo por essa determinação. E também porque eu convivi com ele quatro anos. Ele é maravilhoso", vincou o campeão do Mundo pelo Brasil ao podcast 'Podpah'.