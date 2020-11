O "homem que ensinou Ronaldo a dormir" explica um dos segredos do craque português

Nick Littlehales, um especialista em sono que segundo o site 'Football Whispers' "ensinou Cristiano Ronaldo como dormir", revela que um dos segredos do craque português, que se mantém numa forma invejável a poucos meses de completar 36 anos, é dormir bem. Além de uma alimentação cuidada, naturalmente.





O 'treinador do sono' já trabalhou com clubes como Manchester City e Real Madrid, sendo que mais recentemente os seus serviços foram requisitados por mais clubes da Premier League e do Championship, equipas da NBA, na NHL, pois cada vez mais os profissionais do desporto entendem o impacto que o descanso tem no rendimento desportivo.Littlehales conta que Ronaldo faz cinco ou seis ciclos de 90 minutos de sono por dia. "Não é uma soneca, isso é para pessoas mais velhas que veem televisão. É uma maneira de dormir menos, mas de melhorar a recuperação", sublinha o especialista, acrescentando que "antes das luzes artifciais, as pessoas dormiam por períodos curtos"."Os jogadores de futebol têm vidas privadas. O desporto que praticam tem horários muito exigentes, que vão continuar a ser assim", explica. "Muitos atletas jovens com que trabalho sofrem de insónia, ansiedade, stress e todas essas coisas que acabam por fazer parte do mundo do desporto."