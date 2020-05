«O meu objetivo é trazer Ronaldo e Bale. Estou 99 por cento certo de que vou conseguir»

Patrice Evra recordou, em entrevista aos meios de comunicação do Manchester United, o plano de Sir Alex Ferguson em fazer regressar Cristiano Ronaldo a Old Trafford, ideia que juntava ainda a contratação de... Gareth Bale, tudo o que precisava para voltar a conquistar a Liga dos Campeões. Um plano que o escocês dizia estar "99 por cento certo" de que iria conseguir concretizar.

"Quando eu falo dos meus momentos mais marcantes no Manchester United este, provavelmente, é o mais marcante de todos. Duas semanas antes disso acontecer [a saída de Sir Alex Ferguson], lembro-me da imprensa dizer que ele ia retirar-se na próxima temporada, mas ele garantia-me: 'Patrice, vou estar aqui ainda por mais dez anos'", recordou.

"Ele disse ainda: o meu objetivo, e estou 99 por cento certo de que o vou conseguir alcançar, é trazer o Cristiano Ronaldo e o Gareth Bale para a equipa. Só preciso de eles os dois para voltar a vencer a Liga dos Campeões. 99 por cento!'. Para ser sincero, quando confrontei o Cristiano com isto ele disse-me que tinha dado o 'sim' a Ferguson. Ele disse-me isto", confessou.

Verdade é que os dois jogadores voltaram a conquistar a Liga dos Campeões, mas nunca chegaram a rumar para Old Trafford. E Alex Ferguson viria a sair de Old Trafford.

"Duas semanas depois, estávamos a chegar ao balneário. Quando chegámos, vimos aquelas câmaras todas e eu só pensava: 'Bem, alguém deve ter feito algo de muito grave. Estamos metidos em sarilho'. Mal chegámos disseram-nos para esperarmos no balneário porque Ferguson queria falar connosco. Quando o mister quer falar connosco nunca são boas notícias", lembrou.

A mensagem de Alex Ferguson não viria a agradar o francês. "Ele chegou ao balneário e disse: 'Peço desculpa pessoal. Algumas pessoas têm dito que eu vou retirar-me ainda antes de eu próprio saber, mas a verdade é que a minha mulher precisa de mim'. Ele pediu desculpa ao Van Persie, ao Shinji [Kagawa], porque eles tinham acabado de chegar à equipa pela sua mão'", apontou.

"Simplesmente não conseguia acreditar. Pensei que era uma partida ou algo do género. Lembro-me de estar a conduzir - sabes quando estás a conduzir mas estás com a cabeça em outro lugar? - e só pensava: 'Será que isto é mesmo verdade? Ele está mesmo de saída?'", acrescentou.

Contudo, a saída de Alex Ferguson viria a agradar alguém muito próximo do lateral. "Cheguei a casa e a minha mulher perguntou-me o que se tinha passado e eu disse: 'Ferguson anunciou que ia retirar-se' e ela: 'Boas notícias! Isso quer dizer que vamos sair daqui na próxima temporada'. Só me lembro de lhe dizer: 'Eu jogo pelo clube, pelo símbolo, pelos adeptos e pelos meus companheiros. Isto não será a razão pela qual vou sair do Manchester United'", concluiu.