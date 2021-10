O outro lado do extraordinário pontapé de bicicleta de Ronaldo: veja como reagiu o capitão

Cristiano Ronaldo fez um hat trick e foi decisivo na goleada de Portugal frente ao Luxemburgo (5-0), mas a noite do capitão da Seleção Nacional poderia ter tido ainda uma outra 'cerejinha no topo': aos 68', CR7, de bicicleta, ficou muito perto do quarto golo, negado por uma bela defesa de Anthony Moris.





O cara já tinha feito dois gols no jogo. Dá uma bicicleta sensacional e o goleiro pega. Ele fica indignado, revoltado. Queria mais, sempre mais. Ele não para.



Imagem: Carolina Albuquerque. pic.twitter.com/bGXAAtslj9 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) October 13, 2021

A TNT Sports Brasil captou a reação de Cristiano Ronaldo e o capitão, claro está, não escondeu o desalento, tendo sublinhado no final do encontro nas redes sociais que busca sempre "mais e mais". "Mais uma vitória, mais um passo rumo ao nosso objectivo, mais uma noite histórica na defesa das nossas cores! Tudo se torna mais fácil quando jogamos em casa e perante um público que nos acarinha do primeiro ao último minuto… Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais e mais! Está no meu e no nosso ADN, nunca nos contentamos, nunca baixamos os braços e vamos sempre lutar por tudo o que pudermos alcançar! Força Portugal!", escreveu o internacional português, no seu Instagram.