O 'papelinho' secreto de Ronaldo: preparador físico revela como CR7 andava com títulos no bolso

O palmarés de Cristiano Ronaldo é um dos mais invejáveis da história do futebol e o internacional português nunca escondeu o orgulho pelas suas conquistas. Aliás, segundo o livro 'Messi vs. Ronaldo', o capitão da Seleção Nacional carregava no bolso, durante a sua passagem pelo Real Madrid - entre 2009 e 2018 -, um papel onde anotava todos os títulos que tinha conquistado até à data.A revelação foi feita por Carlos Bruno, preparador físico de CR7 quando o craque representava o Sporting, que em conversa com o jogador, agora com 37 anos, acabou por reparar no papel.Recorde-se que o livro 'Messi vs. Ronaldo' revela ainda quatro situações que deixaram o internacional português "chocado" no regresso ao Manchester United , além de garantir que os dois jogadores estiveram muito perto de fechar um acordo para a realização de um 'All-Star Game' em 2014.