«O pior da final»: Gazzetta dello Sport arrasa exibição de Ronaldo e critica atitude nos penáltis

O Nápoles venceu a Taça de Itália ao derrotar a Juventus nos penáltis (0-0, 4-2) e Cristiano Ronaldo assinou uma exibição cinzenta. A imprensa italiana assinalou de imediato o mau desempenho do craque português mas a análise do jornal 'La Gazzetta dello Sport" é particularmente dura, considerando mesmo que "foi o pior da final".





"Reclama privilégios de avançado centro, incluindo o direito inabalável de rematar sempre que tem a bola mas não se dá conta de que já não está no Real Madrid. Y que Dybala não é Benzema (nem sequer Higuaín). E se arrisca a ficar triste. Nos penáltis: teria que ficar para último para celebrar?", pode ler-se.Foi a primeira vez na carreira que perdeu duas finais seguidas a nível de clubes: a de ontem juntou-se à da Supertaça, frente à Lazio, em dezembro de 2019.No final do jogo, Sarri comentou o jogo e a exibição de CR7. "É um desapontamento. Mas neste momento torna-se difícil fazer muito melhor porque não estamos em forma. O Cristiano não foge a esta realidade, falta-lhe velocidade para fazer aquilo que melhor sabe. Nada dissemos no balneário após a derrota. Como estamos zangados, o melhor é ficarmos calados. Falamos amanhã...", afirmou o técnico da Juventus.