O que significa o bode que 'inundou' a conta de Ronaldo no Instagram? A explicação do famoso emoji

Uma breve passagem de olhos pela última partilha de Cristiano Ronaldo no Instagram permite identificar a presença recorrente do emoji de um "bode" nos comentários da publicação. Para os mais distraídos a presença dessa figura será algo confusa, mas tudo tem uma explicação...Na prática, quem utiliza esse emoji está a apelidar o avançado português de 'melhor de todos os tempos'. Tudo porque as iniciais da expressão "Greatest of All Time" ('melhor de todos os tempos' em português) formam precisamente a palavra 'GOAT', que em inglês significa 'bode'. utilização desse emoji foi feita por vários fãs anónimos do avançado português, mas também por algumas figuras de destaque do desporto mundial, como Kylian Mbappé, Jesse Lingard, Gabriel Verón, Samantha Kerr ou Dwight Howard.