O guarda-redes Pedro Fernandes recorda-se "perfeitamente" do primeiro golo de Cristiano Ronaldo numa seleção nacional, há 20 anos, nos sub-15, e a sua descrição encaixa numa espécie de imagem de marca do avançado da Juventus.

"Lembro-me perfeitamente que o treinador disse ao Cristiano 'vai para cima dele' e ele foi, fintou o adversário e fez golo", disse à agência Lusa o atual guarda-redes do Bragança, da Serie A do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, recordando a primeira internacionalização de Ronaldo.

O jogo entre Portugal e África do Sul realizou-se a 24 de fevereiro de 2001, com vitória da seleção lusa por 2-1, no âmbito da II edição do Torneio Internacional Cidade de Torres Novas e Rio Maior para seleções sub-15.

Dessa seleção restam poucos jogadores em atividade e um deles é Pedro Fernandes, hoje com 36 anos, que nunca chegou à I Liga e que foi internacional até aos sub-18.

Na altura, era jogador do Sporting de Braga, clube no qual alinhou durante quatro épocas nas camadas jovens. O percurso começou no Abambres, clube da Vila Real natal, e ditou ainda duas temporadas no FC Porto, antes de ingressar nos minhotos.

"Entrei a substituir o Christopher [Pilar], que jogava no Sporting, ele saiu lesionado e entrei eu ainda na primeira parte. Lembro-me que foi a minha primeira internacionalização por Portugal, um jogo importante, ganhámos 2-1, e, claro, estava lá aquele que viria a ser o melhor jogador do mundo e que viria a ter o êxito que tem hoje em dia", diz, numa alusão a Cristiano Ronaldo.

O guardião recorda que, como ficava muitas vezes com jogadores do Sporting nas seleções, Cristiano Ronaldo frequentava às vezes o seu quarto.

"Lembro-me perfeitamente disso e de algumas histórias que tínhamos em conjunto, mas que não se podem contar em público [risos]", disse.

O guarda-redes do Bragança diz que se "notava perfeitamente" nos treinos e nos jogos a ambição de Cristiano Ronaldo de querer sempre melhor.

"Agora até me lembrei de uma situação num treino, estávamos a treinar bolas paradas e eu disse ao Christopher que nunca tinha sofrido um golo de livre até então, mas nesse treino sofri - do Cristiano", lembra.

Recorda um companheiro "com muita ambição" e que "já era um líder na altura".

"Não era o nosso capitão, acho que era o Fernando Alexandre, que jogava no Benfica, mas sem dúvida que já era como um líder, já muitos jogadores o seguiam. Ele destacava-se em todos os jogos, realmente era uma mais-valia para nós", diz.

Para Pedro Fernandes, o antigo companheiro "é o melhor jogador de sempre, nenhum teve tanto êxito como ele", sendo certo que, "aos 16 anos", não conseguia "imaginar" o que aconteceu.

Pedro Fernandes diz sentir-se bem e, depois de ter pensado em abandonar a carreira na época passada, o convite do Bragança fê-lo continuar.

Já Cristiano Ronaldo "pode jogar até à idade que ele quiser, até à idade que se sentir bem, acho que ele tem a ambição de jogar, bater o recorde de melhor marcador das seleções nacionais".

A ligação estendeu-se à família de Cristiano Ronaldo aquando da passagem de Pedro Fernandes pela equipa B do Marítimo, de 2005 a 2007.

"Lidei bastante com a família dele, sobretudo com a mãe, o irmão e uns primos dele, com quem ainda mantenho contacto regular. Frequentávamos o mesmo café e convivíamos. Eles sabiam que eu tinha sido colega do Cristiano nas seleções. A mãe, na altura, estava a tirar a carta e eu cheguei a levá-la à escola de condução" recorda.