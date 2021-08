Oficial: Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United

Já é oficial! Cristiano Ronaldo vai regressar a Old Trafford para ser jogador do Manchester United. "Todos no clube mal podem esperar para receber Cristiano Ronaldo em Old Trafford", pode ler-se na curta mensagem deixada pelos red devils no seu site oficial.





O clube de Manchester anunciou, na mesma nota, que já chegou a acordo com a Juventus para a transferência do internacional português, que deverá agora realizar os habituais exames médicos antes de assinar com os red devils.A concretizar-se toda esta operação, tratar-se-á do regresso do capitão da Seleção Nacional a uma casa que já foi sua durante seis temporadas (entre 2003 e 2009), na altura era a sua primeira experiência fora de Portugal, depois de ter passado pelas camadas jovens do Sporting, equipa pela qual se estreou enquanto Sénior.Pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou um total de 118 golos em 292 jogos.