Coronavírus vira futebol italiano do avesso: até jogo da Juve de Cristiano Ronaldo é afetado

Depois do presidente da Federação Italiana de Futebol ter pedido que o Inter-Ludogorets se realizasse à porta fechada devido ao surto coronavírus, as entidades chegaram à acordo e confirmaram a medida preventiva: o embate da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa não vai ter público.





Mas há mais. Seis jogos da próxima jornada da Liga italiana - incluindo o Juventus-Inter - também não vão ter público nas bancadas. Vincenzo Spadafora, Ministro do desporto italiano, referiu que estas proibições terminam no próximo dia 1 de março.Recorde-se que as autoridades italianas anunciaram hoje a quinta morte devido ao novo coronavírus, que até ao momento infetou pelo menos 219 pessoas no país.Esta quinta vítima mortal é um homem de 88 anos, da localidade de Caselle Landi, que morreu na Lombardia, segundo o líder da Proteção Civil, Angelo Borrelli.As outras quatro vítimas mortais do Covid-19 em Itália eram igualmente pessoas de idade avançada e pelo menos três delas sofriam de outras doenças.Itália é o país da Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe de coronavírus e o quarto a nível global.O surto de Covid-19, que teve origem na China, já infetou mais de 79.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados.O número de mortos devido ao coronavírus subiu para 2.592 na China continental, contabilizando ainda mais de 75 mil infetados, quase todos na província de Hubei.Além das vítimas mortais na China continental, já houve também mortos no Irão, Japão, na região chinesa de Hong Kong, Coreia do Sul, Itália, Filipinas, França, Estados Unidos e Taiwan.