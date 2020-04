Oliver Kragl: «Se o Salzburgo quisesse comprava o Ronaldo amanhã»

Suportado pelos milhões da marca de bebidas energéticas Red Bull, o Salzburgo tem sido o grande dominador na Liga austríaca nos últimos anos e até fez boa figura na Liga dos Campeões, pese embora ter caído para a Liga Europa e ter posteriormente sido eliminado pelo Eintracht Frankfurt. Ainda assim, na opinião do médio alemão Oliver Kragl, a evolução tem sido de assinalar e a tendência será de continuidade, especialmente devido ao poderio financeiro, que até pode fazer sonhar com... Cristiano Ronaldo.





"As diferenças dentro da Liga são enormes. O Red Bull Salzburgo fez os campeões europeus em título dar tudo em Anfield e empatou em Nápoles. O Rapid Viena também um grande clube. Mas do lado oposto temos o Ried ou o Admira Wacker, clubes que não têm dinheiro para competir com o Salzburgo. Sinceramente, poderiam comprar o Ronaldo amanhã se assim entendessem. Creio que se jogasse na Bundesliga alemã iria sair-se muito bem", considerou o médio alemão do Benevento, em entrevista conjunta aos portais Goal e Spox.