Os dois golos voadores de 'Air Ronaldo' em Roma separados por 12 anos

Cristiano Ronaldo marcou o golo do empate para a Juventus no Olímpico de Roma com um cabeceamento. Não é a primeira vez que o português marca desta forma no estádio da capital italiana.





Em 2008, ao serviço do Manchester United, CR7 também voou na direção do golo. Ora veja os dois lances.