Os milhões que Cristiano Ronaldo vai receber na transferência para o Al-Nassr

Cristiano Ronaldo completou esta sexta-feira a sua transferência para o Al-Nassr, clube saudita que tornou hoje oficial a contratação do craque português de 37 anos.

De acordo com o jornal saudita 'Al Riyadiah', o avançado luso irá receber um prémio de assinatura de 100 milhões de euros, para além do pagamento de cerca de 200 milhões de euros anuais (tendo em conta o vencimento base - 70 M€ -, compromissos comerciais e ainda outros tipos de incentivos contratuais). Apesar de o clube saudita ainda não ter oficializado a duração do vínculo do capitão da Seleção Nacional portuguesa, a imprensa saudita e norte-americana avança que o acordo deverá ser válido por duas temporadas e meia, ou seja, até junho de 2025.

Estes valores colocariam Cristiano Ronaldo no topo da lista dos atletas mais bem pagos do Mundo, ultrapassando Lionel Messi, que de acordo com a Forbes era, até ao momento da oficialização de CR7 no Al-Nassr, o desportista mais bem pago do globo com um total de 121 milhões de euros por ano.