Os motivos que levam o Bayern Munique a não querer Ronaldo para o lugar de Lewandowski

Cristiano Ronaldo quer sair do Manchester United e um dos clubes colocados como possível destino do craque português foi o Bayern Munique, mas o clube alemão já disse com todas as letras não estar interessado em CR7. Oliver Kahn, antigo guarda-redes germânico, agora presidente do conselho diretivo do clube bávaro, confessou ser admirador do avançado, mas descartou a contratação, por não se enquadrar na filosofia do Bayern.O tema tem sido alvo de análise na imprensa internacional, que explica alguns dos motivos para esta recusa, sobretudo numa altura em que a equipa de Munique deve perder Robert Lewandowski, o seu goleador de serviço.E a primeira razão é a idade. Cristiano Ronaldo tem 37 anos e o Bayern não costuma contratar jogadores em final de carreira.Outra questão prende-se com o salário. A presença de Ronaldo na equipa iria 'sacudir' a folha salarial da equipa, algo que os dirigentes alemães também não querem.O terceiro motivo prende-se com questões táticas. A estrutura da equipa entende que a chegada do português implicaria mudanças radicais ao nível tático, uma vez que Ronaldo não está habituado à exigência defensiva imposta pelo treinador Julian Nagelsmann aos seus avançados.Embora a contratação do português seduza alguns adeptos - como a velha glória do clube, Lothar Matthäus, que admitiu que a presença de Ronaldo em Munique teria "encanto" -, o diretor desportivo do Bayern foi abordado por um grupo de adeptos na rua, que o confrontaram com a possibilidade de CR7 se mudar para Munique, mas a resposta que deu não deixa margem para dúvidas: "Não!", garantiu Hasan Salihamidzic