Os segredos da condição física de Ronaldo: a fórmula não passa apenas por beber água

A polémica em torno do gesto de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de Portugal relativamente às garrafas de Coca-Cola ganhou impacto global - com repercussões até nas ações da marca em bolsa - mas fez também relançar a importância de um estilo de vida saudável, que o capitão da Seleção Nacional segue religiosamente e que faz com que se mantenha ao mais alto nível e a bater recordes atrás de recordes aos 36 anos.





O insólito momento em que Ronaldo tirou as garrafas de Coca Cola da mesa de conferência de imprensa O insólito momento em que Ronaldo tirou as garrafas de Coca Cola da mesa de conferência de imprensa

A carregar o vídeo ...

Ronaldo no seu ginásio pessoal com Georgina Ronaldo no seu ginásio pessoal com Georgina

O avançado português desafiou toda a gente a beber água, algo que faz também em casa com os filhos. Ronaldo já contou numa entrevista que Cristianinho gosta de refrigerantes e que ele sabe que o pai não aprova esse tipo de escolhas.A verdade é que o capitão da Seleção Nacional tem um estilo de vida e um regime alimentar muito restrito que, a par de uma preparação física cuidada, constituem a fórmula certa para o seu sucesso. Ele sprinta como um jovem de 20 anos, salta como um jogador da NBA e marca golos como ninguém. Será que vai desafiar toda a lógica e comparecer aos 39 anos no seu 6.º Europeu? Ninguém se atreve a dizer que não pois com Ronaldo tudo é possível.Cristiano Ronaldo faz seis refeições por dia e não ingere álcool. O craque português tem bem presentes na memória os problemas por que passaram o pai e o irmão... Come grandes quantidades de proteína, pois o "treino requer altos níveis de energia", como o próprio chegou a explicar. "Sigo uma dieta rica em proteínas, com muitos hidratos de carbono integrais, frutas, verduras e evito alimentos açucarados."Ronaldo - que tem um chef pessoal - faz uma refeição a cada quatro horas e nunca salta o pequeno-almoço. Pela manhã o português aposta numa refeição bem variada, com queijo, fiambre iogurte magro, fruta ou abacate com tostas.Gosta de bifes e saladas, mas adora frango, porque além de lhe dar os níveis de proteína que precisa, é uma carne que tem pouca gordura. O seu prato favorito é, no tanto, o menos saudável bacalhau à brás...Luís Lavrador, cozinheiro da seleção portuguesa, contou ao 'Le10Sport' que Ronaldo gosta muito de peixe. "Como atleta responsável que é come todo o tipo de pratos, mas gosta de peixe como a dourada, o peixe-espada e a corvina."E será que nunca diverge da alimentação saudável? "Claro, às vezes como pizza com o meu filho", contou Ronaldo numa entrevista.E para beber? Água, claro está. Mas também faz batidos variados, desde pêra, maçã e ananás, até morango com banana. Gosta também de sumos, de café e ingere bebidas energéticas. "Mantenho-me hidratado com uma bebida desportiva que me dá energia para os treinos e para os jogos. Tem uma mistura de hidratos de carbono, que aumenta a resistência, mas tem menos açúcar que outras bebidas do género. Também tem eletrolitos para ajudar na hidratação e vitamina B12, que combate a fadiga."Ronaldo mantém também rotinas de treino, não apenas com os companheiros em casa, mas também em casa, no seu ginásio pessoal. Faz todo o tipo de treinos com pesos, mas combia-os com exercícios cardiovasculares, como corrida, remo e bicicleta."Nos treinos fazemos várias voltas ao campo, alongamentos e exercícios de aquecimento cardiovascular. Tem de se fazer o mesmo no treino particular, ou seja, é preciso aquecer, mesmo no ginásio", alertou o português, que não esquece os abdominais.O craque já apelou a que todos façam exercício, sempre que possam. "Podes fazer um treino de abdominais de manhã quando acordas ou antes de ir para a cama. É prediso é ter uma rotina, pois assim tornar-se-á num hábito."Só que há algo que Cristiano Ronaldo tem em casa e está ao alcance de poucos. Além de uma piscina interior, tem uma câmara de crioterapia, avaliada em 59 mil euros, que ajuda na recuperação, alivia as dores musculares e reduz as inflamações.Treinar, comer bem e descansar. O sono é muito importante na recuperação e Cristiano Ronaldo também já falou sobre isso. "Dormir bem é realmente importante para aproveitar ao máximo o treino. Deito-me cedo e levanto-me cedo, principalmente antes dos jogos. O sono ajuda a que os músculos recuperem, o que é muito importante."