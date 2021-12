Park Ji-Sung recorda convívio com Ronaldo: «Era o 1º a chegar e o último a ir embora»

Park Ji-Sung conviveu com Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2005 e 2009 e com o português conquistou vários troféus, entre os quais uma Liga dos Campeões. O agora retirado jogador sul-coreano garantiu não estar surpreendido com os desempenhos de CR7 nos red devils e exaltou o espírito e forma de estar do capitão da seleção portuguesa."Não é fácil e é muito raro que um jogador volte ao Manchester United depois de passar os seus primeiros anos no clube, mas pensei que se isso pudesse acontecer com um jogador, poderia ser com o Ronaldo. O que me lembro dele é que tinha sempre a bola ao seu lado, mesmo no balneário e um pouco antes de entrar para dentro de campo. Além disso, como é sabido, ele era o primeiro jogador a chegar ao campo e o último a ir embora, o que mostra a sua paixão pelo futebol. Vi-o várias vezes em que ele estava sempre a tentar fazer melhor e melhor, colocando pressão sobre si mesmo", reiterou o ex-futebolista, de 40 anos, em declarações ao portal 'Goal'.Para Ji-Sung, a idade de Ronaldo é apenas um número. "Esta época, vi-o jogar contra o Tottenham em Londres. Marcou um golo estupendo nesse jogo mas não posso dizer que é o melhor dele porque continua a marcar grandes golos desde que regressou ao Manchester United. As pessoas dizem que os desempenhos deles são incríveis mesmo aos 36 anos. Fui colega dele e vi-o fazer todas estas coisas antes. Acredito é algo natural, não tem nada de surpreendente", constatou Park Ji-Sung.