Paulo Sousa falou do futuro de Cristiano Ronaldo: «Não vai ser treinador»

Paulo Sousa falou do futuro de Cristiano Ronaldo. Numa entrevista à Eleven Sports, o técnico português do Bordeús referiu que, na sua opinião, o craque da Juventus irá dedicar-se ao dirigismo assim que pendurar as chuteiras. "Não me parece que Cristiano venha a ser treinador, mas vejo-o a continuar a fomentar o futebol e a elevar o futebol cada vez mais, numa posição como dirigente ou presidente", disse Paulo Sousa, de 49 anos.