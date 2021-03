Pelé e a ultrapassagem de CR7 em golos: «O meu único lamento é não te dar um abraço»

Pelé utilizou este domingo as redes sociais para dar os parabéns a Cristiano Ronaldo que, segundo o brasileiro, ultrapassou-o no total de golos oficiais.





Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo! Eu te admiro... Publicado por Pelé em Domingo, 14 de março de 2021

"Cristiano, a vida é um voo a solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada tu estás a ter! Eu admiro-te muito, adoro ver-te jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrares o meu recorde de golos em jogos oficiais. O meu única lamento é não te poder dar um abraço hoje. Mas deixo essa foto em tua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos", vincou o três vezes campeão do Mundo que partilhou uma foto com o português relativa à entrada da Bola de Ouro, em 2014.Contudo, esse feito já havia sido alcançado pelo internacional português a 3 de janeiro último. Ao apontar um bis à Udinese, CR7 atingiu os 758 golos, mais os 757 golos que Pelé apontou, em jogos oficiais, na carreira. Um feito que o próprio internacional português reconheceu também este domingo.Recorde-se que Cristiano Ronaldo apontou este domingo um hat-trick ao Cagliari, na vitória da Juventus. Assim, atingiu os 770 golos oficiais na carreira sénior de futebolista.