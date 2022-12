Piers Morgan revela conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre Messi

Piers Morgan, o jornalista que conduziu a polémica entrevista a Cristiano Ronaldo antes do Mundial, deu esta quarta-feira continuidade ao debate sobre quem é o melhor futebolista de sempre e, na Radio 'TalkSPORT', explicou por que razão coloca o português no topo."Penso que o Messi foi sensacional no jogo de ontem [meia-final do Mundial com a Croácia], é um dos melhores de sempre. O debate é se é o melhor e aí acho que o Ronaldo merece esse título. Um título Mundial não vai tornar Messi no melhor de sempre, porque se fosse assim o debate seria com Maradona, que ganhou", explicou o jornalista, acrescentando que considera 'El Pibe' o melhor argentino."O Ronaldo é dois anos mais velho que Messi e, ao contrário dele, que ficou no conforto Barcelona durante 16 ou 17 anos, ganhou títulos em três países diferentes, em três das ligas mais competitivas do Mundo. Podia ter ficado no Real Madrid, mas foi atrás de novos desafios", prosseguiu Morgan.E continuou com os seus argumentos: "Se olharmos para a carreira, o Ronaldo está muito frente e em termos de jogo também. É melhor de cabeça, joga com os dois pés... Podia continuar. O Ronaldo é o melhor de sempre e o Messi é o segundo melhor da Argentina."Depois, Piers Morgan recordou uma conversa que teve com Ronaldo sobre o argentino. "Tive uma conversa interessante com o Cristiano quando o entrevistei há 3 anos. Ele respeita muito o Messi. Perguntei-lhe qual era o melhor jogador que ele tinha visto e ele respondeu-me o Messi. 'Mas estás a fazer a pergunta errada', disse-me ele. 'Não estás a perguntar-me quem é o melhor jogador...'. Isto porque, claro, ele nunca se viu a jogar a si próprio... Isso fez-me rir. Depois falou sobre ambos e da diferença entre eles e outros gigantes, como Ronaldo, Ronaldinho, George Best, Paul Gascoigne... Ele considera que a diferença está na longevidade que ele e o Messi conseguiram."Morgan considera que esta "tem sido uma das maiores rivalidades de sempre em todos os desportos". "Tenho visto os fãs de Messi nas duas últimas semanas muito empolgados, mas ele jogou a vida toda no Barcelona, depois foi para uma liga fácil, como a francesa. É de facto melhor do que alguém que ganhou títulos de forma consistente em três das melhores ligas do Mundo?"E a finalizar, deixou um desafio: "Se tivesses de escolher um jogador para marcar um golo que salvasse a tua vida quem escolhias? A maior dos adeptos escolhia o Cristiano Ronaldo. Toda a raiva que ele mostra é porque quer jogar cada minuto em cada jogo. E isso não é um crime, ele quer jogar ao mais alto nível. É o meu tipo de futebolista. Não sei se o Messi será assim aos 37 ou 38 anos..."