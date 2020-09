Pirlo apaga traços de Sarri na Juventus e dá o "trono" a Cristiano Ronaldo

Os efeitos de Andrea Pirlo na Juventus já se começam a sentir, ao cabo de uma semana de trabalhos. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', o novo treinador mudou por completo o estilo anterior de Maurizio Sarri e promoveu, desde logo, maior abertura junto do plantel. Conversas diárias com os jogadores e ausência de modelos estáticos são apenas algumas das alterações.





Depois, Pirlo assumiu logo à partida que Cristiano Ronaldo é a figura da equipa e trata-o como tal. O jornal italiano diz mesmo que o treinador concedeu o "trono" a CR7, ao contrário de Sarri, que sempre exaltou o coletivo e preferia não destacar nenhuma figura da equipa em particular.Tudo com o ADN Juventus que a direção bianconera considera que Andrea Pirlo traz consigo. Na condição de antigo craque do clube, conhece os cantos à casa e sabe como lidar com estrelas, fator considerado fundamental.