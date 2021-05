Pirlo e os festejos no segundo golo de Cristiano Ronaldo: «Aquele abraço é importante»

Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo e, com dois golos, garantiu o triunfo da Juventus no reduto da Udinese, resultado que deixa os boianconeri em zona de acesso à Champions. No final da partida, Andrea Pirlo destacou a importância da vitória e o simbolismo dos festejos da equipa após o segundo golo de CR7.



"O grupo está aí, é forte e quer lutar para alcançar títulos. Por vezes faltou mentalidade e atitude, mas a equipa sabe o que quer. Aquele abraço é importante e deve ser o começo de algo, pois temos de continuar com este espírito. São emoções que fazem parte do futebol, vivê-las de fora, como treinador, é diferente. Mas quando se ganha desta forma dá-te adrenalina para continuares a lutar", afirmou o técnico do emblema de Turim, em conferência de imprensa.



"Foi uma vitória de esforço e orgulho. Era importante ganhar pelos resultados dos outros. Quando estás habituados a lutar pelo título e te vê a lutar pela Liga dos Campeões, é diferente. Mas temos de entrar na Champions a todo o custo", acrescentou.