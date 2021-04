Pirlo lamenta ausência de Cristiano Ronaldo frente à Atalanta: «É o nosso 'matador'»

A temporada da Juventus não está a correr como era planeado e com a ausência do 'matador' fica tudo mais difícil. Quem o diz é Andrea Pirlo, treinador da 'Vecchia Signora', que lamentou a ausência de Cristiano Ronaldo na derrota (0-1) de hoje frente à Atalanta, equipa que luta juntamente com os bianconeri por uma vaga na Champions. O avançado português não foi selecionado para o encontro devido a algum desgaste físico.

"Cristiano Ronaldo não marcou 25 golos por acaso. Ele é o nosso 'matador', mas mantivemos bem a bola apesar de ele não ter estado em campo. Ele adapta-se muito bem a este tipo de jogos porque ele é um campeão e é normal que se sinta a sua falta porque fica sempre a faltar aquele finalizador na zona de penálti", começou por dizer o técnico italiano, afirmando o resultado final deveu-se muito à falta de eficácia da equipa.

"Nós tivemos as nossas chances hoje, não tiramos proveito e depois um lance acabou por ditar o resultado final", terminou.

Com este resultado, a Juventus desceu até ao quarto lugar da Serie A, com 62 pontos, tendo sido ultrapassada pela Atalanta, que agora é terceira classificada.

De sublinhar ainda que esta derrota que coloca em risco a presença na 'Vecchia Signora' na fase de grupos da Champions na próxima temporada, uma vez que Nápoles e Lazio (5.º e 6.º, respetivamente) estão 'à perna' dos atuais octacampeões italianos.