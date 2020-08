Pirlo orientou primeiro treino na Juventus e contou com Cristiano Ronaldo

A pré-época da Juventus arrancou esta segunda-feira e o novo técnico Andrea Pirlo orientou o primeiro treino ao serviço da Vechia Signora, numa sessão que contou com a presença de Cristiano Ronaldo.



Depois de realizarem os testes médicos os jogadores trabalharam em pequenos grupos e com foco na vertente física. Matthijs de Ligt e Paulo Dybala foram as únicas ausências do treino, visto que ainda recuperam das respetivas lesões.



A Juventus volta a treinar na terça-feira com dupla sessão, num dia que ficará também marcado por uma conferência de imprensa de Pirlo no Allianz Stadium.