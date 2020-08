Pirlo revela alguns dos seus planos para Cristiano Ronaldo e a Juventus

Andrea Pirlo mostrou ambição na apresentação oficial como treinador da Juventus. O antigo médio pretende dar uma nova cor à equipa e deu já algumas luzes relativamente ao que pretende dos seus pupilos, nomeadamente Cristiano Ronaldo.





"O sistema pode variar de jogo para jogo, defendendo com três e construindo com quatro. Já falei com Ronaldo e teremos tempo para abordar tática e papéis em campo. Quando a Dybala, nunca esteve à venda, ele é parte do projeto. Se ambos podem coincidir em campo? Desde que haja sacrifício e altruísmo. Quanto mais jogadores de qualidade, melhor", referiu o técnico bianconero na conferência de imprensa, onde revelou que Higuaín é carta for do baralho: "trata-se de alguém que admiro mas os ciclos fecham-se. Conversámos olhos nos olhos e decidimos ir por caminhos diferentes."Pirlo deixou claro que "está no sitío certo na altura certa": "Quero trazer o entusiasmo que tem faltado. Disse à equipa que temos de ter sempre a bola e que quando não a temos há que recuperá-la depressa."