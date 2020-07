«Podemos levá-lo para casa?»: chamada de Ferguson apressou mudança de Ronaldo para o United

Peter Kenyon, antigo diretor desportivo do Manchester United, concedeu este domingo uma entrevista ao 'The Telegraph' na qual aborda a contratação de Cristiano Ronaldo ao Sporting no verão de 2003.





O madeirense já era seguido há vários meses e a intenção inicial dos red devils era comprá-lo mas mantê-lo emprestado aos leões durante uma época, só que a exibição de CR7 no célebre jogo de inauguração do novo estádio de Alvalade e um telefonema inesperado de Alex Ferguson para mudaram tudo e apressaram a mudança do craque para Old Trafford."Recebi uma chamada ao intervalo na qual Alex Ferguson me disse 'em vez de o deixar aqui, podemos levá-lo para casa, por favor?'. A equipa foi embora no dia seguinte e eu fiquei para concretizar o negócio", revela Peter Kenyon, deixando elogios à postura do mítico técnico do Manchester United. "Era nisso que o Alex era absolutamente fantástico. Ele conseguia vender o Manchester United melhor do que ninguém e unca prometia nada, mas sempre conseguiu jogadores que queriam mesmo jogar no United", justifica.