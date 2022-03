Pogba sobre Cristiano Ronaldo: «Quando tens o melhor avançado da história na tua equipa...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paul Pogba foi o primeiro jogador do Manchester United a reagir ao triunfo (3-2) dos red devils sobre o Tottenham. O médio internacional francês elogiou Cristiano Ronaldo, que este sábado apontou um hat-trick diante dos spurs, sublinhando que o avançado português "fez o que melhor sabe" e assumindo que o mesmo "nunca foi um problema" para a equipa.

"Foi um jogo lindíssimo e uma magnífica reação da nossa parte. Nós conseguimos magoá-los nos momentos certos do jogo e o Cristiano [Ronaldo] fez aquilo que melhor sabe fazer. Ele nunca foi um problema. Quando tens o melhor avançado da história do futebol na tua equipa ele nunca pode ser o problema. Hoje, a exibição dele, assim como de toda a equipa, foi brilhante", atirou, em declarações citadas pela BBC Sports.



"Cristiano Ronaldo foi brilhante. Acho que era tudo o que precisávamos hoje - de uma reação. Marcámos golos muito bons. Mesmo quando sofremos, voltámos e marcámos outra vez. Hoje, a mentalidade da equipa estava lá. Todos conhecem o Cristiano - não há necessidade de falar sobre ele. Isto é o que ele faz. Não jogou no último jogo, mas volta e marca três golos. Estamos todos muito felizes", atirou, agora em declarações à 'Sky Sports'.



Paul Pogba assume que o triunfo frente ao Tottenham dá "incentivo" à equipa para lutar pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada. "A vitória de hoje foi um incentivo. Precisávamos dela para irmos outra vez à procura dos quatro primeiros lugares, que tanto queremos. Era contra um adversário direto nessa luta, por isso creio que foi uma vitória muito boa e um desempenho bom da nossa parte", concluiu.