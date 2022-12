Presidente da Federação saudita e o rumor sobre Ronaldo: «É uma possibilidade real...»

Yasser Al-Misehal, o presidente da Federação saudita de futebol, confirmou, em entrevista concedida à 'Marca', que a chegada de Cristiano Ronaldo à principal liga do país é uma "possibilidade real"."Vocês é que têm as notícias (risos). Vou ser muito honesto. Como Federação, não podemos interferir entre um clube saudita e um jogador. Mas sim, gostaríamos muito de o ter [Ronaldo] na nossa liga. Queremos surpreender ao trazer mais jogadores de topo de qualquer parte do Mundo. Enquanto Federação, ficaríamos mais do que felizes. Gostaríamos de o trazer. É uma possibilidade real. Estamos a atrair estrelas e acredito que é uma possibilidade, mas não está nada fechado. Vocês é que têm as fontes... Eu vou seguir as vossas notícias (risos)", referiu.