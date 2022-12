Presidente do Al Nassr sobre Cristiano Ronaldo: «Desejo-lhe o melhor qualquer que seja a sua decisão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo foi novamente tema de conversa na Arábia Saudita. Em declarações à 'SSC Sports', o presidente do Al Nassr, clube que chegou a oferecer 200 milhões de euros por temporada ao craque português, abordou novamente a possibilidade de CR7 mudar-se para o futebol saudita."O Cristiano Ronaldo esteve recentemente ocupado com o Mundial e não esperava que ele negociasse com ninguém. Não vou falar sobre outros jogadores, desejo o melhor a Cristiano Ronaldo qualquer que seja a sua decisão", disse Musalli Al-Muammar.