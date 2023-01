Presidente do Corinthians confirma ter feito proposta por Cristiano Ronaldo: «Salário igual ao United»

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, confirmou esta sexta-feira ter feito uma proposta para contratar Cristiano Ronaldo. Antes de o craque português fechar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Timão tentou investir pelo atacante. A revelação foi feita em entrevista ao programa "Donos da Bola", da Bandeirantes."Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester, dois anos de contrato, que é muito, mas era viável no âmbiton dos patrocinadores. Só que a proposta que veio de lá, da Arábia, era 20 vezes maior. Proporcionalmente era isso. No ano passado conversei mais de seis ou sete vezes (com Jorge Mendes)", disse Duilio Monteiro Alves.Recorde-se que quando foi apresentado no Al Nassr, Cristiano Ronaldo disse que recebeu ofertas de vários lados nomeadamente do Brasil.