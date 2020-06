Presidente do Lyon comenta Champions e lança dúvida sobre Ronaldo: «Não parece estar na melhor forma»

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, acredita que o clube francês pode afastar a Juventus da Liga dos Campeões. Em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', o dirigente da formação gaulesa afirmou "ter fair-play" para aceitar um segundo jogo com a formação de Cristiano Ronaldo - Lyon venceu a Juventus por 1-0 na 1.ª mão dos oitavos de final em fevereiro -, lançando até uma dúvida sobre a forma física do internacional português.





"Quando vimos que os quartos de final seriam jogados a uma mão, pensámos que seria lógico que o Lyon já estivesse qualificado para essa fase, mas temos fair-play e aceitamos o jogo da segunda mão. É claro, a Juve será super favorita e vai estar em boa forma, mesmo que Cristiano Ronaldo não pareça estar no seu melhor momento", afirmou."Vamos preparar esse jogo da melhor forma possível, mesmo sem saber se poderemos jogar particulares. Em agosto já devemos poder contar com Memphis Depay e tudo é possível no futebol. Talvez até vá a Lourdes antes do jogo", afirmou Jean-Michel Aulas, confessando poder ter de recorrer a 'ajuda divina'.Recorde-se que devido à pandemia de coronavírus, os quartos de final, as meias-finais e final da Liga dos Campeões 2019/20 vão ser realizadas num torneio eliminatório puro em Lisboa, em agosto.