Presidente do Lyon tentou contratar Cristiano Ronaldo e vem agora contar a história

Cristiano Ronaldo saiu do Sporting para o Manchester United mas o seu destino podia ter sido outro se as negociações de Jean-Michel Aulas com o clube leonino não tivessem fracassado. Quem conta a história é o presidente do Lyon em entrevista à Eurosport.





"Estive a um passo de ser o primeiro presidente de Cristiano Ronaldo. Tínhamos seguido o seu desempenho num torneio em Portugal quando tinha 15 ou 16 anos e já era um jogador muito bom. Tentei contratá-lo, negociei com o Sporting mas infelizmente não tive êxito. Mas estou satisfeito por ter visto o início de uma história fantástica. Se tivesse vindo para o Lyon teria ganho a Bola de Ouro logo naquele ano", refere Aulas.Já sobre os tempos atuais, Aulas falou de Icardi: "Se quiser jogar todas as semanas como titular deve vir para o Lyon. No verão passado disse à sua mulher que podia jogar aqui. Tive uma reunião com Wanda Nara e deixou-me uma grande impressão como empresária".