«Primeiro condenaram Ronaldo mas algo maior saiu dali»: mãe de criança sérvia está eternamente grata

A mãe de Gavrilo, a criança sérvia que sofre de atrofia muscular espinhal, está eternamente grata pelo leilão da braçadeira de Cristiano Ronaldo, onde foram angariados 64 mil euros para ajudar nos tratamentos. Nevena Djurdjevic confessa que não esperava o gesto do bombeiro, Djordje Vukicevic, que recolheu o objeto atirado ao relvado pelo capitão de Portugal no jogo com a Sérvia e o colocou em licitação.





"Primeiro, nem queríamos acreditar. Estávamos a ver o jogo e sabíamos que o Ronaldo tinha atirado a braçadeira mas nunca acreditámos que pessoas que não nos conhecíam, mas pelos vistos tinham ouvido falar da nossa história, pudessem levar o objeto a leilão para ajudar o nosso filho. É pouco dizer que estamos agradavelmente surpreendidos, a nossa gratidão enquanto pais é enorme", começou por dizer Nevena à Reuters.Os tratamentos têm um custo na ordem dos dois milhões de euros mas a progenitora acredita que a verba angariada "irá ajudar muito". E não deixou de notar a ironia, depois das críticas a CR7 pelo gesto: "Primeiro condenaram muito a reação dele mas, graças a Deus, algo muito, muito maior saiu dali."