«Quanto mais cedo Cristiano Ronaldo sair da Juventus, melhor para ele e para o clube»

O antigo presidente da Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, admitiu que vê com bons olhos a saída de Cristiano Ronaldo da Vecchia Signora neste mercado de transferências.





"Sempre fui sincero: contratar o Cristiano foi um erro. Era impossível recuperar o investimento e assim foi. Quando ele entrou na equipa deu a sua contribuição. Continua a ser um grande jogador, mas tenho que ser honesto: quanto mais cedo o Ronaldo sair da Juventus, melhor para ele e para o clube", assumiu numa entrevista à 'SerieANews.com'.Gigli, presidente da Juventus entre 2006 e 2009, foi mais longe e admitiu que para ele o melhor cenário neste mercado de transferências seria "renovar com o Dybala e vender o CR7", embora acredite que "Cristiano vai ficar na Juventus por mais um ano", visto que uma transferência como esta não é fácil "acontecer em poucos dias"."Tenho a esperança que o Allegri saiba utilizá-lo como fez com a Udinese. Ou seja, usá-lo com inteligência enquanto o jogo está em andamento. O Ronaldo atrapalha o ataque da Juventus. O ataque trabalha muito bem em conjunto e consegue fazer coisas excelentes ao jogar sem ele", concluiu.