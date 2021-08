Que camisola vestirá Ronaldo no regresso ao Manchester United? Do 7 de Cavani às outras hipóteses

Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United doze anos após ter saído para o Real Madrid. Durante a primeira passagem nos red devils (2003-2009), o avançado de 36 anos conquistou vários troféus, entre eles três Premier Leagues e uma Champions League, fazendo jus à icónica camisola número 7 que usou ao serviço dos reds. Nomes como George Best, Eric Cantona ou David Beckham usaram o mesmo dorsal e tornaram-se lendas do clube, Ronaldo não foi excepção, tornando-se famosa a sigla CR7. Porém, mais de uma década depois o português pode não voltar a vestir o dorsal a que habituou muitos adeptos de futebol em torno do globo.





A camisola sete do clube inglês está neste momento na posse de Edinson Cavani. Como tal, pode ser difícil para Ronaldo ter de volta o icónico número. Casos como estes são recorrentes noutros clubes e uma simples conversa entre o português e o uruguaio podia fazer com que houvesse troca de dorsais. Porém, em Inglaterra as equipas devem inscrever os jogadores nas competições e anexar-lhes um respetivo dorsal. Assim, Cavani já foi inscrito com o número 7, tornando complexa a possível troca numérica.Contudo, ainda existem duas possibilidades. A primeira, e menos provável, é a saída do uruguaio do clube. O experiente avançado chegou a Manchester no início da época passada e renovou recentemente com o emblema de Old Trafford, logo a sua transferência é um cenário improvável.A segunda opção é esperar que a Premier League conceda uma dispensa especial que permita a troca. Segundo o jornal inglês Daily Mail, um caso deste nunca aconteceu na história da liga inglesa, porém, algo que pode ajudar este processo é o facto de Cavani ter tido férias até mais tarde e ainda não ter sido opção em nenhuma das partidas já disputadas pelo Manchester United na Premier League 21/22. Assim, o dorsal 7 ainda não foi utilizado por qualquer jogador.Contudo, caso não seja permitida a troca, o jornal inglês afirma que o internacional luso já tem alternativas. CR7 poderia optar por utilizar o número 9, dorsal que utilizou quando se transferiu para o Real Madrid. Porém, também esse número já está ocupado pelo francês Anthony Martial. Aponta-se agora a hipótese do Cristiano vir a utilizar o 28, número que utilizou durante o período que atuou no Sporting.