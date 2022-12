Quem são os colegas de equipa de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Ao olhar ao plantel do Al-Nassr há dois nomes que saltam logo à vista. Para lá de Cristiano Ronaldo, claro está. São eles, duas caras bem conhecidas dos adeptos do futebol português, já que há alguns anos jogaram no FC Porto e Benfica, respetivamente. Talisca é mesmo o melhor marcador da equipa no campeonato, com 9 golos em 8 partidas. Aboubakar, por seu turno, tem 3.Mas a verdade é que o rol de jogadores estrangeiros de renome não acaba aí. No plantel do Al-Nassr jogam também o argentino(médio internacional brasileiro ex-Bayern Munique), o costa-marfinense(ex-V. Guimarães), o guarda-redes colombianoe ainda, o espanhol ex-Marselha que ficou conhecido pelas suas confusões com Neymar.Curiosamente, da equipa saudita que esteve no Mundial'2022, apenas cinco jogadores são do Al-Nassr: os defesas Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri e Abdullah Madu e os médios Sami Al-Najei e Ayman Yahya.Já o treinador, como se sabe, é o francês Rudi Garcia, antigo técnico de Lille (2008 a 2013), Roma (2013 a 2016), Marselha (2016 a 2019) e Lyon (2019 a 2021).