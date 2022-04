Ralf Rangnick: «Médico foi a casa de Ronaldo para ver se estava melhor mas infelizmente não estava»

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo com o Leicester City, para a 31ª jornada da Premier League, e o treinador do Man., United já explicou o motivo."O Cristiano teve sintomas gripais antes do treino de ontem. Não se sentia bem para treinar. Esta manhã, o médico foi a casa dele para ver se estava melhor mas infelizmente não estava. Por isso, não pode jogar hoje", disse Ralf Rangnick.O internacional português soma 18 golos e três assistências em 33 jogos esta temporada ao serviço do Manchester United.