Rangnick: «Cristiano Ronaldo disse-me que não se sentia confortável para bater o penálti»

Cristiano Ronaldo assumiu a marcação de grande penalidades do Manchester United desde que chegou a Old Trafford e, por esse mesmo motivo, os adeptos dos red devils foram este sábado apanhados de surpresa quando viram Bruno Fernandes assumir a execução do castigo máximo, ao minuto 57 do jogo contra o Arsenal.

Em declarações no final do encontro, Ralf Rangnick revelou que a decisão partiu de Cristiano Ronaldo. "Os dois conversaram sobre isso e depois o Cristiano disse-me que não se sentia confortável o suficiente para bater o penálti e foi por isso que o Bruno assumiu a marcação", começou por revelar o treinador alemão do Manchester United, assumindo que não sabe se a decisão do avançado português esteve relacionada com a mais recente tragédia com a morte do filho. "Não sei. Terão de lhe perguntar. Eles os dois já bateram penáltis e marcaram, por isso cabe aos dois decidirem."

Emirates de pé a aplaudir Cristiano Ronaldo: a emocionante homenagem no estádio do Arsenal Emirates de pé a aplaudir Cristiano Ronaldo: a emocionante homenagem no estádio do Arsenal