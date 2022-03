Rangnick: «Foi a melhor exibição de Cristiano Ronaldo desde que eu cheguei à equipa»

Ralf Rangnick não teve dúvidas em dizer que Cristiano Ronaldo realizou, este sábado, no triunfo (3-2) do Manchester United sobre o Tottenham, no qual o avançado português apontou um hat-trick, a melhor exibição desde que o alemão assumiu o comando técnico da equipa.

"Hoje, fez a sua melhor exibição, pelo menos desde que eu cheguei à equipa. Esteve bem no treino na quinta-feira e foi por isso que eu decidi lançá-lo desde o início. Foi um jogo fantástico dele, mas também do resto da equipa", começou por dizer o treinador dos red devils, em declarações à BBC Sport.

"Ele consegue-o [colocar 70 mil pessoas de pé no estádio], mas também só consegue fazê-lo com a ajuda da equipa. Foi uma exibição fantástica. Não digo isto só pelos três golos que marcou hoje, mas também porque foi parte da equipa mesmo quando o adversário estava com a posse de bola. Foi, provavelmente, a nossa melhor exibição no que diz respeito à qualidade do adversário que defrontámos. Era fundamental ganharmos hoje para dar-nos um 'boost' para o próximo jogo", atirou.



Já em declarações aos microfones da Sky Sports, o Ralf Rangnick revelou a conversa que teve com Ronaldo na véspera do jogo. "O Cristiano esteve muito enérgico hoje. Ele foi parte da equipa mesmo quando tivemos de defender, até porque tivemos que defender imenso hoje. Foi uma grande exibição dele, mas também do resto da equipa. Não esperava que ele marcasse três golos, mas esperava que marcasse, daí ter decidido colocá-lo a jogar desde de início e não a partir do banco. Falei com ele na sexta-feira [ontem] e ele disse-me que a virilha dele estava bem para jogar."



Idade de Cristiano Ronaldo



"É um desafio para um jogador como o Cristiano Ronaldo, mas ele hoje mostrou que continua a ter qualidade para jogar num clube como o Manchester United. Ele também tem qualidade suficiente para ser parte da equipa e se nós quisermos ser bem sucedidos no final da temporada é disso mesmo que precisamos", terminou.