Rashford rendido a Cristiano Ronaldo: «Jogar com ele foi uma experiência incrível»

Cristiano Ronaldo pode ter saído do Manchester United pela porta pequena, mas a novela não manchou a imagem que, o ex-colega de equipa, Marcus Rashford tem do internacional português. "Jogar com ele foi uma experiência incrível. É algo que vou levar comigo para sempre. É um dos meu ídolos e alguém que sempre me inspirou. Desejo-lhe o melhor para o resto da carreira e quero agradecer-lhe por tudo o que fez no Man United", disse o avançado , que ontem foi o porta-voz da seleção inglesa no Qatar.

Na jornada inaugural do Mundial, Rashford fez a primeira internacionalização desde a final do Euro’2020, onde falhou um penálti, e os insultos racistas de que ele, e o colega Bukayo Saka, foram alvo também foram tema na conferência de imprensa. "Ficas desapontado por saber que as pessoas podem pensar assim. Lidar com o racismo nunca é fácil, e também é difícil ver alguém passar por isso", admitiu , antes dizer que se sente bem pelo regresso: "É bom estar com o grupo outra vez, sem lesões nem ‘coisinhas’".