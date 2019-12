Realizador italiano agarra 'assistência' de Ronaldo e propõe filme para já

Michele Placido, que ficou conhecido por interpretar o papel como comissário Corrado Cattani na famosa série dos anos 1980 'O Polvo', quer lançar Cristiano Ronaldo na Sétima Arte.Esta semana, o internacional português afirmou, no Dubai, que um dos objetivos que tem para depois de terminar a carreira de futebolista é participar num filme de Hollywood . Ora, o realizador italiano (que é também um fervoroso adepto da Juventus) aproveitou a declaração de CR7 e já lhe fez uma 'proposta'."Caro Cristiano, ligue-me quando quiser: amanhã mesmo encontraremos um papel para si no meu filme e talvez seja um trampolim para Hollywood", afirmou Michele Placido, citado pelo Tuttosport.O ator e realizador italiano, de 73 anos, considera que Cristiano Ronaldo tem o perfil perfeito para fazer uma personagem: "Potencialmente há em cada um de nós um ator. Eu daria uma oportunidade a uma personagem como Ronaldo, mesmo no meu próximo filme sobre Caravaggio. Se pensarmos bem, Cristiano teria sido perfeito para interpretar 'Freddo' no 'Romanzo Criminale'. Cristiano é frio e racional, não erra. Pense no extraordinário golo que ele marcou contra a Sampdoria: tremenda elevação, a suspensão no céu e a expressão facial de quem diz 'sou um vencedor'. CR7 é um exemplo de 'calciattore'".Placido refere ainda que vê Cristiano Ronaldo como protagonista de um filme de ação e compara-o mesmo a "Tom Cruise em Missão impossível' ou em 'Top Gun'".