Regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid? Contrato de uma época pode aliviar impostos

O futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto e promete dar que falar nos próximos meses até que o craque decida se continua na Juventus ou muda de ares. O possível regresso de CR7 ao Real Madrid tem sido apontado como um dos cenários em cima da mesa, mas os elevados impostos tributados em Espanha a jogadores estrangeiros podem ser um entrave. Contudo, há uma hipótese que pode agradar ao internacional português.





"Se o Cristiano assinar por uma única temporada pelo Real Madrid, descontaria como não-residente, não pagaria nada pelos direitos de imagem, poupando cerca de 20 milhões de euros, e só teria de pagar 19% de impostos",explica, em declarações à 'Marca', Toni Roca, especialista ligado a uma empresa de representação jurídica de jogadores e ao Instituto do Direito Desportivo. Neste cenário, Cristiano Ronaldo teria de deixar Espanha antes de 30 de junho de 2022, caso contrário as taxas de imposto iriam aumentar significativamente.Toni Roca refere ainda que o futebol italiano é bastante atrativo para os jogadores, tendo em conta os valores praticados nos outros campeonatos europeus de topo (França, Alemanha, Inglaterra e Espanha). "O Cristiano Ronaldo goza de um regime tributário especial. Não foi para Itália por acaso, pois o país tem o sistema tributário mais favorável entre as cinco principais ligas europeias. Pelos 40 milhões anuais que recebe pelos direitos de imagem, Cristiano teria pago 100 vezes mais em espanha. Agora paga 225 mil euros em Itália, cá [em Espanha] teria de pagar mais de 20 milhões", justifica o especialista.De resto, em Itália, o 'Tuttosport' dá conta, esta quinta-feira, de que a esperança da Juventus em manter CR7 nas suas fileiras se prende sobretudo com as questões fiscais, bem como pelas dificuldades que os eventuais interessados no português atravessam devido ao impacto da pandemia.