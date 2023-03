Renzo López: «Falei com a minha família e não sei se vou pedir a camisola ao Cristiano Ronaldo...»

Um jogo com o Al Nassr é todo um acontecimento na Arábia Saudita. O próximo adversário da agora equipa de Cristiano Ronaldo é o Al Batin e o tema, de acordo com um dos jogadores, é... a camisola de CR7. Renzo López também chegou esta temporada aquela liga, tal como o português, e sublinhou o que tem em mente para o embate da 19ª jornada, que se disputa na sexta-feira."Estávamos a falar disso com a minha família e a verdade é que não sei se lhe vou pedir a camisola. Acho que não o farei porque toda a gente vai querer pedir-lha e a verdade é que fazer o pedido e ele dizer que não, eu não ia gostar muito. Mas, obviamente, espero que haja algumas boas fotos a jogar contra ele. É um jogo que temos de ganhar porque estamos numa situação difícil e quando o jogador uruguaio perde não quer pedir fotos a ninguém. Para eles [Al Nassr], perder ou empatar com o último classificado será um desastre. Se eu estiver feliz, ele ficará triste e vice-versa", explicou o avançado uruguaio, de 28 anos, em declarações ao 'Ovación'.López não escondeu, contudo, a importância da partida com o Al Nassr. "Jogar contra o Cristiano, que é um jogador muito importante a nível mundial, é uma motivação extra, por isso vai ser bom aproveitar, poder desfrutar um pouco do adversário, que tem um clube grande e um estádio bonito e onde vai haver um muita gente. Obviamente, é uma boa oportunidade de nos mostramos também", garantiu o antigo futebolista do Central Córdoba S.Estero.