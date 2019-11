Rio Ferdinand recorda ida a casa de Ronaldo: «Vi umas 10 pessoas por lá»

Rio Ferdinand, antigo defesa do Manchester United, elogiou numa entrevista ao site 'Goal' a forma como Cristiano Ronaldo investiu na sua carreira. E não tem dúvidas que o português é um exemplo a seguir por quem pretende singrar no mundo do futebol."Foi a primeira pessoa que vi investir tanto numa equipa própria", contou o inglês, recordando o dia em que foi a casa do avançado. "Vi umas 10 pessoas por lá. Às tantas perguntei-lhe: 'quem é esta gente? Que está a acontecer?'"A resposta de Ronaldo deixou-o boquiaberto. "Este é o meu cozinheiro, este é o meu fisioterapeuta, este é o meu médico, este é o meu treinador pessoal", conta Ferdinand, citando o português. "Ele saiu do Manchester United como o melhor do Mundo."O antigo jogador diz que o português faz lembrar LeBron James, vedeta da NBA. "Ambos investiram muito dinheiro para ter uma equipa adequada em seu redor, de modo a que o corpo e a mente rendam ao mais alto nível. Se tivesse que dar um conselho aos mais jovens seria investirem desta maneira, se tiverem recursos. Ele tem 34 anos e ainda está lá em cima. E foi um dos dois melhores jogadores do mundo na última década."